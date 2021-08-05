Türkiye Gençlik STK'ları Platformundan üniversite adaylarına "tercih rehberliği" hizmeti
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Türkiye Gençlik STK'ları Platformundan üniversite adaylarına "tercih rehberliği" hizmeti

Türkiye Gençlik STK'ları Platformundan üniversite adaylarına 'tercih rehberliği' hizmeti
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında tercih yapacak öğrenci adayları için başlattığı "Tercih Rehberliği" projesi ile adayların hayalini kurdukları üniversite ve bölümlerde öğrenim gören rehberler ile hızlı ve ücretsiz şekilde...

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında tercih yapacak öğrenci adayları için başlattığı "Tercih Rehberliği" projesi ile adayların hayalini kurdukları üniversite ve bölümlerde öğrenim gören rehberler ile hızlı ve ücretsiz şekilde iletişim kurmalarına imkan tanıyor.

TGSP'den yapılan açıklamaya göre, aylardır devam eden üniversite sınav maratonu, sonuçların açıklanmasıyla sona ererken, şimdi ise adayları ve ailelerini tercih heyecanı sardı.

TGSP de bilgi kirliliğinin yoğun olduğu şu dönemde adayların üniversite ve bölümlere ilişkin sağlıklı bilgi almalarını sağlayacak bir projeye imza attı.

Türkiye'nin önde gelen 36 gençlik STK'sının ortaklığında gerçekleştirilen "Tercih Rehberliği" projesi, YKS'ye giren ve tercih yapma hakkını elde eden aday gençler ile halihazırda üniversite öğrenimine devam eden gençler arasında köprü kurarak aday gençlerin bölümler hakkında doğru ve güncel bilgi almalarına imkan tanıyor.

Rehberler okumak istediği bölümle ilgili adayı bilgilendiriyor

Adaylar, "tercihrehberligi.com" adresinde yer alan "Tercih yapmak istiyorum" butonuna tıklayarak karşılarına gelen aday başvuru formunu doldurup, hakkında bilgi almak istedikleri 3 üniversiteyi ve bölümü Tercih Rehberliği ile paylaşıyor.

Başvuru işleminin ardından bünyesinde 180 üniversite ve 200'den fazla bölümde öğrenim gören 3 bini aşkın nitelikli rehberin bulunduğu sistem tarafından adaylar en uygun rehberler ile eşleştiriliyor. Rehberi tarafından aranan adaylar, hayalini kurduğu üniversite ve bölümle ilgili doğru ve güncel bilgileri edinirken, aklını kurcalayan tüm sorulara da rehberinin yardımıyla cevap buluyor.

Ücretsiz tercih rehberliği hizmeti almak isteyen üniversite adayı gençler, 5-20 Ağustos tarihleri arasında "tercihrehberligi.com" adresini ziyaret edebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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