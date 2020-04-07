Türkiye Gençlik STK'ları platformu koronavirüs önlemlerini açıkladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Türkiye Gençlik STK'ları platformu koronavirüs önlemlerini açıkladı - Haberler
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel

Türkiye Gençlik STK'ları platformu koronavirüs önlemlerini açıkladı

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid – 19) ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın tedbirleri doğrultusunda önlemler aldığını duyurdu.

07.04.2020 09:33 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:33
Türkiye Gençlik STK'ları platformu koronavirüs önlemlerini açıkladı

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid – 19) ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın tedbirleri doğrultusunda önlemler aldığını duyurdu. Çin'in Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyada hızla yayılım gösteren Koronavirüs (Covid – 19) salgınıyla ilgili TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi, önceliklerinin toplum sağlığı olduğunu belirtti

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Koronavirüs (Covid – 19) ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın tedbirleri doğrultusunda önlemler aldığını duyurdu. Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyada hızla yayılım gösteren Koronavirüs (Covid - 19) salgını ile ilgili TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi önceliklerinin toplum sağlığı olduğunu belirterek salgın dönemi boyunca çalışanlarının ve toplumun sağlığı için gerekli tüm önlemleri aldığını duyurdu.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi Koronavirüs (Covid - 19) salgını ile ilgili şunları ifade etti: '''Dünya olarak zor zamanlardan geçmekteyiz. Koronavirüs (Covid – 19) ile mücadelede devletimizin aldığı tüm tedbirlere harfiyen uymaktayız. Bu nedenle TGSP olarak mümkün olduğunca kendimizi izole etmekteyiz.

Toplantı ve üye buluşmalarımızı dijital ortamlar üzerinden gerçekleştirerek zorunlu olmadıkça bir araya gelmemekteyiz. Yurt dışından gelen çalışanlarımız Için 14 gün idari izin vermekte ve salgın dönemi süresince herhangi bir sebepten işçi çıkarımı yapmamaktayız.

Bu süreçte herkes risk altında. Bir kişi yaklaşık beş-altı kişiyi hasta ediyor. O beş-altı kişi kendi etrafındaki 5-6 kişiyi enfekte ederek virüsün yayılımını hızlandırıyor. TGSP olarak toplum sağlığını riske atmamak adına gerekli her türlü önlemi almış bulunmaktayız. '' dedi.

Kaynak: Bültenler

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona sonrası Erdoğan talimatı verdi! Bugün ücretsiz dağıtım başlıyor Haberler
Korona sonrası Erdoğan talimatı verdi! Bugün ücretsiz dağıtım başlıyor
Tüfekle ateş açan cani, 1 köpeği öldürdü 2'sini yaraladı Haberler
Tüfekle ateş açan cani, 1 köpeği öldürdü 2'sini yaraladı
Salgında ne zaman rahat nefes alacağız? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haberler
Salgında ne zaman rahat nefes alacağız? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Anne ve babasını rehin alan şahıs, evi ateşe verdi Haberler
Anne ve babasını rehin alan şahıs, evi ateşe verdi
Akşener, Avrupa'ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan'a yüklendi Haberler
Akşener, Avrupa'ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan'a yüklendi
Maskeleri nasıl yok etmeliyiz? Büyük riski uzmanlar açıkladı Haberler
Maskeleri nasıl yok etmeliyiz? Büyük riski uzmanlar açıkladı
Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı
Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı
3 ayın ardından Çin'de ilk defa bugün, koronavirüs salgınından dolayı ölüm yaşanmadı
3 ayın ardından Çin'de ilk defa bugün, koronavirüs salgınından dolayı ölüm yaşanmadı
Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?
Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti
CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada
Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Bakan Soylu'dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir
Bakan Soylu'dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Karantina ihlalinde ısrarcı olanları, polis karantinaya alacak
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Karantina ihlalinde ısrarcı olanları, polis karantinaya alacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu
Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu
Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü
Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü
New York'ta koronavirüs salgınında ölenlerin parklara gömülmesi gündeme geldi
New York'ta koronavirüs salgınında ölenlerin parklara gömülmesi gündeme geldi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı
Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması
Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor
Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Simge Sağın Haluk Levent Fahrettin Koca
Spor Rüştü Reçber Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz
Daha Fazla Nisan Wuhan Polis Futbol
Şu an buradasınız: Türkiye Gençlik STK'ları platformu koronavirüs önlemlerini açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 09:40:33. #1.14#
title