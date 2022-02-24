Türkiye Gençlik STK'ları Platformu gençlerden "lider" yetiştirmek istiyor

ANTALYA (AA) - Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, sivil toplum kuruluşlarında liderlik özelliğine sahip gençlerin kapasitelerini geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Bizim amacımız gönüllü gençlerden liderler yetiştirmek." dedi.

TGSP, Gençlik ve Spor Bakanlığı paydaşlığında Antalya'da düzenlenen "4. Gençlik Liderliği Eğitimi Programı"na katılan Ustaosmanoğlu, AA muhabirine, TGSP'nin Türkiye genelinde çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarının bir çatı kuruluşu olduğunu söyledi.

En önemli projelerinden birinin de Gençlik Liderliği Eğitimi Programı olduğunu belirten Ustaosmanoğlu, "Buradaki amacımız kendi gençlik STK'lerinde, merkezlerinde halihazırda liderlik yapan gençlerimizin liderlik kapasitelerini nasıl geliştiririz, bunun çalışmalarını yapıyoruz. Burada liderlik eğitimi alan gençler STK'lerde gönüllü çalışan arkadaşlar. Liderlik eğitimi programında 815 gencimizi mezun ettik, bu mezun gençlerimizin de dokunduğu yaklaşık 10 bin 595 gencimiz var." diye konuştu.

Ustaosmanoğlu, programda gençlere hocaları tarafından liderlik eğitimi verildiğini ve bu eğitimlerin sonunda STK'ler ile Gençlik ve Spor Bakanlığından güzel geri dönüşler aldıklarını vurguladı.

"Her ilde yaklaşık 25 bin gence dokunmak istiyoruz"

Eğitimleri şu ana kadar 39 ilde tamamladıklarını ve bunu en kısa sürede 81 ilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Ustaosmanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"2022'deki hedefimiz ise her ilde yaklaşık 25 bin gence dokunmak istiyoruz. Sadece bu değil, liderlik eğitimi alan gençlere uluslararası alanda staj yapma imkanı sunmak istiyoruz, buna yönelik çalışmaları belli bir noktaya getirdik. İnşallah önümüzdeki dönemde arkadaşlarımızı uluslararası alandaki STK çalışmalarında hem Avrupa'da hem de Afrika bölgesindeki sivil toplum çalışmalarında bir araya getirip istişareler yapmalarını isteyeceğiz. Gençlere engel olan değil, gençlerin önünü açan kurum olma yolunda çalışıyoruz ve bunu da başardığımıza inanıyorum. Bizim amacımız gönüllü gençlerden liderler yetiştirmek, çünkü bizim gençlerimizde bu enerji var."

Yeryüzündeki tüm coğrafyaların adaletsizliği, haksızlığı ve zulmü kaldıracak, gözyaşını dindirecek liderler beklediğine dikkati çeken Ustaosmanoğlu, şunları dile getirdi:

"Ben burada dünyanın makus talihini bir ümide dönüştürecek gençler görüyorum. Dünyada yaşanan zulüm, açlık ve savaşı bitirmek, değiştirmek gençlerin elinde ve bu bir hayal değil. Önümüzde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir örneğimiz var ve bunu kesinlikle başarabilecek güçte gençlerimiz mevcut. Yeryüzünde yoksulluğu ve açlığı sonlandırmak eşit sürdürebilir bir eğitim sağlamak, güçlü altyapılar inşa etmek ve insanlığa faydalı yeni buluşlarda bulunan gençler yetiştirmek istiyoruz."