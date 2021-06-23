Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası, Sakarya'da düzenlenecek
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Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası, Sakarya'da düzenlenecek

Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası, Sakarya'da düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Spor

Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası, Sakarya'nın ev sahipliğinde 4-14 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası, Sakarya'nın ev sahipliğinde 4-14 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serdivan Spor Salonu'nda 4-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda sporcular, wushu taolu, sanda, light sanda ve tui shou alanlarında mücadele verecek.

Dereceye giren sporcuların Avrupa şampiyonalarına katılma hakkı elde edeceği ve teknik heyet tarafından uluslararası turnuvalarda değerlendirilebileceği şampiyona, 14 Temmuz'da Wushu Kung Fu Galası ile son bulacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılacak müsabakalara seyirci alınmayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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