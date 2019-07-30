Türkiye Gençler Kürek Şampiyonası'na doğru

Türkiye Gençler Kürek Şampiyonası ve Deniz Küreği Federasyon Kupası yarışları, 17-18 Ağustos'ta Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kırkpınar parkurunda 2 bin metrede gerçekleştirilecek yarışlara Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da aralarında olduğu çok sayıda kulübün katılması bekleniyor.

Birçok kategoride kıyasıya mücadele edecek sporcular ve kulüpleri, ilk 3'e girmeleri halinde madalya ve kupa kazanacak.

Kupa yarışında puan alma aralığında geçen ekip sayısının, finalde yarışabilecek ekip sayısından fazla olması nedeniyle 16 Ağustos'ta "Küçük Kızlar 2 çifte" kategorisinde eleme yarışı yapılacak.

Şampiyonada, deniz küreği ve master yarışları bin metrede gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA