Türkiye Gençler Boks Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlen Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları ödülleri verildi.

Kozan Kaymakamlığı ve Kozan Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen ve bir hafta süren Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Boks Şampiyonasına 57 ilden 462'si erkek ve 186'sı kadın olmak üzere toplam 648 sporcu katıldı. Şampiyonada 25 kategoride 13 kadın 12 erkek boksör madalyalarını alırken, Kozan Belediyesi, sporcuları, Kozan portakalı ve yöresel ürünlerden oluşan hediye paketleri hediye etti.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, "Böyle büyük bir organizasyonun başarı ile ilçemizde gerçekleşmesi bizi gururlandırdı. Toroslar gibi başı dik, Akdeniz kadar sıcakkanlı ve Çukurova gibi geniş yürekli insanlarımızı burada misafir etmek bizleri çok mutlu etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ise şampiyonaya iyi bir ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Bundan sonra çok daha güzel şeyler olacağına inanıyorum. Milli Takım kampı ilçemizde olabilir. Başhakemlerimizi tarihi konaklar da ağırladık ve topuzlar konağını da ilçemize kazandırdık. Müsabakalar kıran kırana geçti. Türkiye'nin dört bir yanından ilçemize yeniden geleceklerini duyduk çok mutlu oldu. Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz" dedi.

Fenerbahçe takımı adına yarışan milli sporcu Muhammed Saçlı, "Güzel bir şampiyonaydı. Fenerbahçe adına bir çok madalya kazandık. İnşallah milli takımda da daha çok başarı edeceğimize inanıyorum" dedi. - ADANA