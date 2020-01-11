Türkiye genç nüfus avantajını kaybediyor; doğurganlık hızı 'yenilenme düzeyi'nin altına düştü

11.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:52

Uzun yıllar genç nüfus avantajıyla övünen Türkiye bu özelliğini hızla kaybediyor. 1990'lı yıllarda yüzde 4 olan Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı yüzde 9'a dayandı. Mevcut gidişatta Türkiye 22 yıl sonra 'çok yaşlı nüfusa sahip ülkeler' sınıfına girecek.



Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında doğurganlıkta ciddi farklar bulunuyor ancak genel olarak tüm bölgelerde doğurganlık azalıyor, buna karşın 65 yaş üstü olarak kabul edilen yaşlı nüfusu hızla artıyor. Euronews.com'da Görüntüle