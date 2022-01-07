Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun genel kurulu 1 Şubat'ta yapılacak - Haberler Spor
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Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun genel kurulu 1 Şubat'ta yapılacak

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun genel kurulu 1 Şubat'ta yapılacak
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, 1 Şubat Salı günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

ANKARA (AA) - Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, 1 Şubat Salı günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde 1 Şubat'ta gerçekleştirilecek seçimde yeterli çoğunluk sağlanamazsa, genel kurulun çoğunluk aranmaksızın 2 Şubat'ta aynı yerde yapılacağı belirtildi.

Genel kurulda başkan adayı olmak isteyenlerin 27 Ocak Perşembe günü mesai saati bitimine kadar başvuru evraklarını, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Federasyonları Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Seçim Kuruluna vermeleri gerektiği kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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