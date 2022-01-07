Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun faaliyet programı belli oldu

SAMSUN (AA) - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programı açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni yılın ilk organizasyonu Samsun'da yapılacak. Büyükler Türkiye Salon Şampiyonası'na Samsun, 25-27 Şubat'ta ev sahipliği yapacak.

Yeni yılda faaliyet programının içinde Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları, İstanbul'da yapılacak 5. Etnospor Kültür Festivali ve yeri daha sonra açıklanacak Dünya Göçebe Oyunları da yer alıyor.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

Haberi Kaydet