Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, sporcuların antrenmanlara başladığını duyurdu
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen aranın ardından okçu sporcuların önlemler çerçevesinde çalışmalara başladıklarını duyurdu.
15.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:36
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen aranın ardından okçu sporcuların önlemler çerçevesinde çalışmalara başladıklarını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Sporcularımız uzun bir aradan sonra Sağlık Bakanlığımız ve federasyonumuzun tedbir ve uyarıları çerçevesinde talimlere başladı." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA