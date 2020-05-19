Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu kemankeşleri 19 Mayıs'ı kutladı Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu kemankeşleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı evde yarışarak kutladı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu kemankeşleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı evde yarışarak kutladı.

Federasyon tarafından yayınlanan videoda kemankeşler, milli mücadelenin başladığı, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Samsun, Erzurum ve Sivas'ta evlerinde geleneksel okçuluk yarışması yaparak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladılar.

Kaynak: AA