"TÜRKİYE GEÇİLMEZ" Vali/Belediye Başkan Vekili Sn Türker Öksüz'ün "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı"

Ülkemizin bekasını, devletimizin bölünmez bütünlüğünü milli birlik ve beraberliğimizi parçalamaya yönelik 15 Temmuz hain darbe girişiminin milli irade tarafından eşine az rastlanır bir kahramanlık örneğiyle bertaraf edilişinin 5'inci yılını idrak etmekteyiz.

Ülkemizin bekasını, devletimizin bölünmez bütünlüğünü milli birlik ve beraberliğimizi parçalamaya yönelik 15 Temmuz hain darbe girişiminin milli irade tarafından eşine az rastlanır bir kahramanlık örneğiyle bertaraf edilişinin 5'inci yılını idrak etmekteyiz.

15 Temmuz 2016 günü tarihinin en kritik günlerinden birini yaşayan ülkemiz, tarihte eşine az rastlanır bir ihanet neticesinde kanlı bir darbe girişimine maruz kalmış, Fetullahçı terör örgütü mensupları tarafından ülkemizi bölüp parçalamak ve iç savaş çıkararak ülkemizi uluslararası müdahalelere açık hale getirmek üzere darbe girişiminde bulunulmuştur.

Yurdun dört bir yanında olduğu gibi Gazi Karslılar da o gece; vatan sevgisinin, fedakarlığın, cesaretin, yiğitliğin, bir hilal uğruna şehadete yürümenin ne demek olduğunu darbecilere ve arkasındaki zihniyete bir kez daha göstermiştir.

15 Temmuz gecesi, var olmak ile yok olmak arasındaki ince çizgiyi yokladığımız ve yüce rabbimizin lütuf ve inayetiyle hürriyet ve istiklalimizi muhafaza ettiğimiz önemli bir tarihtir. 15 Temmuz, tıpkı İstiklal Savaşı'mız gibi milletimizin topyekün kıyamıdır, dirilişidir, şahlanışıdır. 15 Temmuz destanı, milletimizin azim ve kararlılığıyla, hain darbe girişimine karşı duruşuyla bunun vücuda gelmiş halidir.

İşte onun içindir ki, "Türkiye Geçilmez" diye haykırıyoruz. Türkiye bayrağı, vatanı, devleti ve milletiyle tektir, bölünemez ve geçilemez.

Bu duygu ve düşüncelerle; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde demokrasi destanı yazan bütün kahramanlarımızı gönülden yad ediyor, şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehitlerimize bir kez daha yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilik şerefine erişen kahramanlarımıza şükran ve minnetlerimi sunuyorum.

Türker Öksüz

Vali/Belediye Başkan Vekili

Kaynak: Habermetre