'Türkiye Geçilmez' sergisine yoğun ilgi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Türkiye Geçilmez' sergisine yoğun ilgi

'Türkiye Geçilmez' sergisine yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.'nin (KAYMEK) 'Türkiye Geçilmez' Sanat Sergisi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca Kayserililerin yoğun ilgisini gördü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.'nin (KAYMEK) 'Türkiye Geçilmez' Sanat Sergisi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca Kayserililerin yoğun ilgisini gördü. Sergi, tarihi Kayseri Kalesi'nde vatandaşların yoğun ilgisi ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Tarihi Kayseri Kalesi'nde Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz'da açılan 'Türkiye Geçilmez Sanat Sergisi' vatandaşların büyük beğeni ve ilgisi ile karşılaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihi Kayseri Kalesi'nde KAYMEK tarafından açılan 'Türkiye Geçilmez' Sanat Sergisi'ne 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince Kayserililerin büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Kahraman ecdadımızdan ilhamını alan ve 15 Temmuz'da ziyarete açtığımız sanat sergisi, milletimizin yoğun teveccühü ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sergimizde Anadolu'yu yurt edindiğimiz, bu topraklar uğruna nice canlar verdiğimiz, şanlı tarihimizin dönüm noktaları olan ve dünya tarihine de iz bırakan Malazgirt, Miryokefalon, Çanakkale, Sakarya, Dumlupınar ve 15 Temmuz gibi zaferlerimizi kronolojik olarak işleyen ve belirlenen tema çerçevesinde çalışılan sanat eserleri; kahramanlarımızı, kahramanlıklarımızı ve mukaddes değerlerimizi yansıtmaktadır. Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye sonsuz teşekkür ederiz" diye konuştu. 15 Temmuz Türkiye Geçilmez Sanat Sergisi'nde 26 el sanatı branşında icra edilen 41 eser ile birlikte ve yine KAYMEK tarafından düzenlenen Sanata Yansıyan 15 Temmuz El Sanatları ve Resim Yarışması'nda iki farklı kategoride dereceye giren 6 yarışmacının eserleri ile beraber toplam 47 eseri sergileniyor.

Sergi için, Kağıt Rölyef, Maraş işi, Dekoratif El Sanatları, Boyutlu Çalışma, Filografi, Keçe, Hazır Giyim, Dövme Keçe, Kırkyama, El Nakışı, Kurdele Nakışı, Ev Tekstili, Cam Boyama, Yağlı Boya Resim, Kumaş Boyama, Tel Sarma, Hüsn-i Hat, Tezhip, Çini, Katı', Dekoratif Ahşap Boyama, İğne Oyası, Seramik Şekillendirme, Folyo Rölyef, Edirnekari Kalemişi ve Elde Dokuma branşlarında eserler hazırlandı. Sergide, Malazgirt Savaşı'nı işleyen 4 adet, Miryokefalon Savaşı'nı işleyen 2 adet, Çanakkale Savaşları'nı işleyen 6 adet, Sakarya Meydan Muharebesi'ni işleyen 2 adet, Başkomutanlık (Dumlupınar) Meydan Muharebesi'ni işleyen 7 adet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü işleyen 13 adet, kahramanlarımızı ve kahramanlıklarımızı genel olarak işleyen 7 adet eser de yer alıyor.

Kahraman ecdadımızdan ilhamını alan sanat sergisi, Kayseri Kalesi'nde vatandaşların yoğun ilgisi ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 16 bin 809 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 16 bin 809 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de bu bayram boğulma vakaları nedeniyle buruk geçti! Son 8 günde 43 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de bu bayram boğulma vakaları nedeniyle buruk geçti! Son 8 günde 43 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Bülent Turan Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Reynmen Seda Sayan Hande Yener Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Ali Koç Aytaç Kara Sergen Yalçın Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Türkiye Geçilmez' sergisine yoğun ilgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 01:28:12. #1.14#

title