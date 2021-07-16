"TÜRKİYE GEÇİLMEZ" ana konseptinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Anma programı düzenlendi.

"TÜRKİYE GEÇİLMEZ" ana konseptinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Anma programı İlçemiz Belediye Hizmet Binası yanındaki meydanda düzenlendi.

"TÜRKİYE GEÇİLMEZ" ana konseptinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Anma programı İlçemiz Belediye Hizmet Binası yanındaki meydanda düzenlendi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan programda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın konuşması canlı dinlendi. Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dua yapıldı. Daha sonra program günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, Kaymakamımız Sayın Ali GÜLDOĞAN'ın konuşması, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yapılan şiir ve afiş yarışması ile büyükler tenis turnuvasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi, öğrencilerin "15 Temmuz" konulu kendi yazdıkları şiirlerin okunması, sinevizyon gösterisi ile devam etti. Saat 00. 13 itibari tüm camilerimizde Sela Okunmasının ardından program sona erdi. Programın dünzenlendiği alanda kurulan Kızılay Kan Bağışı noktasında vatandaşlarımız kan bağışında bulundu. Ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü Koronavirüs Aşı uygulama ekibince aşı sırası gelen vatandaşlarımıza aşıları yapıldı. Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uyularak yapılan Anma Programına, İlçemiz Kaymakamı Sayın Ali GÜLDOĞAN, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, Şehit Aileleri, Gazi ve Gazi Yakınları, Siyasi Parti Temsilcileri, Kurum Amirleri, STK Temsilcileri, Basın Temsilcileri ve Vatandaşlarımız katıldı.

Kaynak: Habermetre