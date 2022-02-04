Türkiye, geçen ay Libya'ya 193 milyon dolarlık ihracat yaptı

Türkiye'nin Libya'ya ihracatı ocaktan geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89,2 artarak 192,6 milyon dolara yükseldi.

DEİK Türkiye- Libya İş Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen ay 30,8 milyon dolarla en çok mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihraç edilirken, onu 29,1 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri izledi.

Ocakta Libya'ya gerçekleşen savunma ve havacılık sanayi ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 bin 200'lük artış yaşandı. Artış oranı tütünde yüzde 3 bin 781, zeytin ve zeytinyağında yüzde 3 bin 46 olarak gerçekleşti.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan DEİK Türkiye- Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Libya'nın Türkiye'yi onlarca üründe ana tedarikçi olarak gördüğünü, her ay en çok ihraç edilen ürünün değişebildiğini bildirdi.

Libyalı yetkililerden bu ülkede Türk pazarı ve fuarı kurulması, direkt uçuşların artırılması gibi talepler geldiğini kaydeden Karanfil, Bingazi'de Türk çarşısının kurulması, fuar düzenlenmesi ve uçuşların artması halinde bu yıl ihracatta üç haneli büyüme oranı görülebileceğini anlattı.

Karanfil, "Özellikle Libya"ın doğusunda yer alan Bingazi ile Türklerin daha önce ürünleri ve hizmetleriyle yer almadığı pazarlara odaklanmalıyız. Bu hem Libya hem Türkiye için önemli." ifadelerini kullandı.

Libya'nın doğusuna en çok ihracat yapan üçüncü ülke olduklarını, buradaki yetkililerin Türkiye'yi birinci sırada görmeyi istediğini anlatan Karanfil, burada Türk yatırımlarının artması, yarım kalan projelerin bitirilmesine odaklanılması gerektiğini bildirdi.