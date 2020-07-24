Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'ndan Hacı Bayram Camisi'nde "Ayasofya" açıklaması Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İkinci Başkanı Gazi Kaan Şimşek, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadet açılmasına ilişkin, "Aslına uygun hale getirilmesi devlet ve millet olarak en önemli milli irade ve milli birlik beyanımızdır.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İkinci Başkanı Gazi Kaan Şimşek, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadet açılmasına ilişkin, "Aslına uygun hale getirilmesi devlet ve millet olarak en önemli milli irade ve milli birlik beyanımızdır." dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, cuma namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusunda toplandı.

Vakıf İkinci Başkanı Gazi Kaan Şimşek, burada yaptığı açıklamada, bugün Ayasofya'da bulunmak isteyip de bulunamayan milyonlarca insanın sesi olmak istediklerini söyledi.

Ankara'nın manevi mimarı, fethin müjdecisi, Fatih Sultan Mehmet'i yetiştiren Akşemseddin'in hocası Hacı Bayram-ı Veli'nin otağından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne seslendiklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz şehit ve gazi aileleri olarak pandemi sebebiyle Ayasofya'da saf saf namaza duranların ve bu dirilişe vesile olanların yanındayız. 15 Temmuz'un seneidevriyesini yaşadığımız şu günlerde İslam ümmetine bundan daha güzel bir hediye verilemezdi. Vakıf olarak 'Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın' sloganıyla başlattığımız yürüyüşümüz çok şükür istediğimiz şekilde neticelenmiştir.

Bizlere yeniden Ayasofya'nın kapılarını açarak Fatih'in emanetine yeniden tekbirlerle girmemize vesile olan Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, devletimizin zorlu süreçten geçtiği günlerde devlet adamlığından taviz vermeden desteğini her zaman hissettiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, yüksek yargı kurumlarına ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden aslına uygun hale getirilmesi devlet ve millet olarak en önemli milli irade ve milli birlik beyanımızdır."

Kaynak: AA