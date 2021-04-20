Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Hatay'da 3 bin 650 aileye iftarlık dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Hatay'da 3 bin 650 aileye iftarlık dağıttı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Hatay'da 3 bin 650 aileye iftarlık dağıttı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 bin 650 ihtiyaç sahibi aileye, içinde iftarlık malzeme olan koli verdi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 bin 650 ihtiyaç sahibi aileye, içinde iftarlık malzeme olan koli verdi.

Vakfın Genel Başkanı Lokman Aylar, dağıtım programında, gazi ve şehit ailelerinin bu ülkenin temel taşları olduğunu söyledi.

Gazi ve şehit aileleri olmasaydı, yaşanılan toprakların vatan olmayacağını belirten Aylar, bu ülke için bedel ödeyen ve hayallerinden vazgeçen kahraman gazi ve şehit ailelerinin unutturulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Vakıf olarak şehitlerin ismini yaşatmak amacıyla iki yıldır İftar Bizden Fatiha Sizden Projesi yürüttüklerini belirten Aylar, "Hatay Şubemizle birlikte 3 bin 650 kolinin dağıtımını ihtiyaç sahiplerine şehitlerimizin adıyla yapacağız. Şehitlerimizin adını unutturmamak adına kolilerin üzerine şehitlerimizin ve gazilerimizin isimlerini yapıştırarak onların da birer künyesini hazırlayıp ihtiyaç sahiplerinin evine bunları teslim edip, iftar sofrasını kurup, şehitlerimize dua istiyoruz. Ülkemizin birliği, beraberliği daim olsun. Bu ülkede vatanını, bayrağını seven, yüreğinde bayrak ve vatan sevgisi taşıyan tüm kahramanlarımız oldukça ülkemizi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir, kimse bu ülke üzerine hayal kuramayacaktır." ifadelerini kullandı.

Aylar, bağışçılara ve şehitlerin adını yaşatmak amacıyla projeye destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından üzerlerinde şehit ve gazilerin isminin bulunduğu iftarlık koliler ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

Tarihte bugün ne oldu? 20 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Nisan'da yaşananlar!
Tarihte bugün ne oldu? 20 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Nisan'da yaşananlar!
Nomofobi nedir?
Nomofobi nedir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Antony Blinken Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Hatay'da 3 bin 650 aileye iftarlık dağıttı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 11:17:40. #1.15#

title