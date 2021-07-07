Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hatay Şubesi Başkanının Ziyareti

TÜRKİYE GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI HATAY ŞUBESİ BAŞKANININ ZİYARETİTürkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hatay Şube Başkanı Ahmet AYAZ ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 07/07/2021 Çarşamba günü Defne Kaymakamı Nevzat ŞENGÖK'ü, makamında ziyaret ettiler.