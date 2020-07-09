Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Aylar Çankırı'da mevlite katıldı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, Çankırı'da mevlit programına katıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, Çankırı'da mevlit programına katıldı.

Aylar, kentte Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çankırı Şubesini ziyaret etti. Vali Abdullah Ayaz ve Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile bir araya gelen Aylar ile yönetim kurulu üyeleri, daha sonra şehit İlyas Aldağ için düzenlenen mevlite katıldı.

Aldağ'ın baba evinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehitler için dua edildi.

Aylar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her karış toprağında sayısız şehit ve gazilerin kanının bulunduğunu söyledi.

Çankırı'nın da şehitler diyarı olduğunu belirten Aylar, "Yakın zamanda Çankırı'mıza valimizin ve başkanımızın destekleriyle şehitler müzesi kazandırmayı, gelecek nesillerimizle bu cennet vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimizle kucaklaştırmayı, en mukaddes sevginin vatan sevgisi olduğunu anlatmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA