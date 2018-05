Türkiye Gazetesi Bölge Bulaşması Tokat'ta Yapıldı

Türkiye Gazetesi Genel Müdürü Ukaşe Gümüşer ve Okur Temsilcisi Osman Algül, 'İştişare Buluşmaları' kapsamında geldikleri Tokat'ta Türkiye Gazetesi İl Temsilcisi Halil Güleroğlu ile bir araya geldi.

Tokat ve Sivas'ta gazete çalışanları ile bir araya gelen Türkiye Gazetesi Genel Müdürü Ukaşe Gümüşer'e Erzincan'dan Gazeteci-Yazar Hikmet Köksal eşlik etti. Türkiye Gazetesi'nin misyon ve vizyonunun konuşulduğu ziyarette talepler titizlikle not edildi. İhlas Holding'in kurucusu merhum Enver Ören'in yad edildiği toplantıda, Tokat ve Sivas ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür ederken Türkiye Gazetesi Bölge Temsilcisi Halil Güleroğlu, Türkiye Gazetesi Genel Müdürü Ukaşe Gümüşer'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Abone gündemli toplantının verimli ve heyecanlı geçtiğini ifade eden Gümüşer ise Türkiye Gazetesi'nin kurulduğu günden bu yana doğru, dürüst, tarafsız yayıncılık çizgisinden taviz vermediğini kaydetti. Gümüşer,"İştişare Buluşmaları kapsamında il il ziyaretlerde bulunduklarını ifade ederek, "İnşallah merhum Enver ağabeyimizin gösterdiği hedeflerle ilerleyerek ruhunu şad ederiz." ifadesine yer verdi. - TOKAT