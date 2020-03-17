Türkiye Gazeteciler Konfederasyonundan "güvenilir haber kaynaklarına itibar edin" çağrısı
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Türkiye Gazeteciler Konfederasyonundan "güvenilir haber kaynaklarına itibar edin" çağrısı

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda güvenilir haber kaynaklarına itibar edilmesi çağrısında bulundu.

17.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:54
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonundan

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda güvenilir haber kaynaklarına itibar edilmesi çağrısında bulundu.

Kolaylı, yaptığı yazılı açıklamada, insanların kriz dönemlerinde doğru, hızlı ve tarafsız habercilik anlayışına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Medyanın sorumlu davranması, halka doğru haberler vermesi gerektiğini kaydeden Kolaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Sorumsuz ve art niyetli kişilerin cirit attığı sosyal medyadaki dezenformasyonu, sorumluluğunun bilincindeki yazılı, görsel, sesli ve elektronik medya unsurları tolere edebilir. Halkımız, sosyal medyadaki aldatıcı, provokatif duyuruları dikkate almadan bu güvenilir haber kaynaklarına itibar etmelidir. Sahada görev almayan haber editörü, sayfa sekreteri gibi personel görevlerini evden çıkmadan güven içinde yapabilmeli, haber mahalli ve kaynağına gitmek zorunda olan basın emekçileri de gerekli hijyen koşulları sağlanmadan haber takibine gönderilmemesi gerekir. İnsanlık olarak tarihi bir süreç yaşıyoruz. Büyük bir felaket riskine karşı adeta yaşam savaşı veriyoruz. Bu dönemde başta sağlık çalışanlarına, ardından da basın emekçilerine büyük görev düşüyor. Paniğe kapılmadan, dolayısıyla kitleleri paniğe sürüklemeden, tedbiri de elden bırakmadan; doğru, şeffaf, hızlı ve tarafsız habercilik ilkelerinden taviz vermeden özveri ile çalışacağımız bir dönemdeyiz. Bu zorlu süreci ülke ve insanlık olarak en az kayıpla atlatacağımıza inanıyorum."

Kolaylı, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunu oluşturan yaklaşık 20 bin basın emekçisine güvendiğini ve habercilik ilkelerinden taviz vermeden görevlerini yapacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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