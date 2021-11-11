Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 23. Başkanlar Kurulu Trabzon'da yapılacak

TRABZON (AA) - Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 23. Başkanlar Kurulu, Trabzon'da gerçekleştirilecek.

Trabzon Gazeteciler Cemiyetinden (TGC) yapılan yazılı açıklamada, "81 İl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Trabzon'da Buluşuyor" projesi kapsamında 81 ildeki cemiyet başkanlarının Trabzon'da bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, 12-14 Kasım'da gerçekleştirilecek buluşmada Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 23. Başkanlar Kurulu'nun da gerçekleştirileceği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TGC Başkanı Ersen Küçük, 81 ilin gazeteciler cemiyeti başkanını Trabzon'da ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Küçük, üç gün sürecek buluşmada mesleğin sorunlarına çözüm aramak istediklerine işaret ederek, "İnanıyorum ki Trabzon'a yakışır bir ev sahipliği yapacağız ve cemiyetlerimiz arasındaki kardeşlik bağlarını da kuvvetlendireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan program için Trabzon'a gelen TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı ve beraberindekiler TGC'yi ziyaret ederek, üyelerle bir araya geldiği belirtildi.

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