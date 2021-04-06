Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Karaca AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı
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Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Karaca AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Karaca AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı da olan Karaca, mesajında, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yüz akı Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yıl dönümünün kutlandığını anımsattı.

Anadolu Ajansının basın ahlak, ilke ve etik kurallarına uygun haberciliğiyle örnek olduğunu belirten Karaca, "Anadolu Ajansı, sürekli kendini geliştiren bir kurum olmuştur. Yazılı haberciliğin yanı sıra görsel materyaller ile de televizyonlara stratejik destek veren Anadolu Ajansının 101. kuruluş yılını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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