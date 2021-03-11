Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki Onur Kurulu Başkanlarından Ergin Konuksever'in eşi Günay Konuksever evinde ölü bulundu
11.03.2021 15:42 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:08
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki Onur Kurulu Başkanlarından Ergin Konuksever'in eşi Günay Konuksever evinde ölü bulundu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki Onur Kurulu Başkanlarından Ergin Konuksever'in eşi Günay Konuksever Levent'teki evinde ölü bulundu.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki Onur Kurulu Başkanlarından Ergin Konuksever'in eşi Günay Konuksever evinde ölü bulundu
İSTANBUL - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki Onur Kurulu Başkanlarından Ergin Konuksever'in eşi Günay Konuksever Levent'teki evinde ölü bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı