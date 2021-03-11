Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki Onur Kurulu Başkanlarından Ergin Konuksever'in eşi Günay Konuksever evinde ölü bulundu
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki Onur Kurulu Başkanlarından Ergin Konuksever'in eşi Günay Konuksever evinde ölü bulundu

11.03.2021 15:42 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:08

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki Onur Kurulu Başkanlarından Ergin Konuksever'in eşi Günay Konuksever evinde ölü bulundu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki Onur Kurulu Başkanlarından Ergin Konuksever'in eşi Günay Konuksever Levent'teki evinde ölü bulundu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki Onur Kurulu Başkanlarından Ergin Konuksever'in eşi Günay Konuksever evinde ölü bulundu

İSTANBUL - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki Onur Kurulu Başkanlarından Ergin Konuksever'in eşi Günay Konuksever Levent'teki evinde ölü bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki Onur Kurulu Başkanlarından Ergin Konuksever'in eşi Günay Konuksever evinde ölü bulundu
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki Onur Kurulu Başkanlarından Ergin Konuksever'in eşi Günay Konuksever evinde ölü bulundu
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki Onur Kurulu Başkanlarından Ergin Konuksever'in eşi Günay Konuksever evinde ölü bulundu
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki Onur Kurulu Başkanlarından Ergin Konuksever'in eşi Günay Konuksever evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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