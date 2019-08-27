Türkiye gastronomi tecrübesini Afrika'yla paylaşıyor

27.08.2019 17:45

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 2012 yılından bu yana sürdürmekte olduğu Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Projesi (TÜRKMEK), 59. grup kursiyerlerini mezun etti.



Temmuz ayında gerçekleşen ve yaklaşık 4 hafta süren yoğun programlı eğitimlerde Burkina Faso, Kamerun, Haiti, Mali, Nijer'den katılan kursiyerlere helal gıda ve aşçılık eğitimleri verildi. 13 kişiden oluşan grubun eğitimleri Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mutfağında gerçekleştirildi. Eğitim ile kursiyerler mesleki anlamda becerilerini geliştirirken, mutfak araç gereçlerini tanıyarak hızlı ve doğru bir şekilde kullanmayı öğrendiler. Eğitimde katılımcılar standart reçeteye göre yiyecek ve içecekleri rahatlıkla doğru ve hızlı bir biçimde yapmayı öğrendiler. Ayrıca katılımcılar Anadolu mutfağının önemli örneklerini de hazırlamayı öğrendiler. Kursiyerlere mutfak ve kişisel hijyenin öneminin de anlatıldığı eğitimde, mutfak birimleri hakkında bilgi verildi.



Eğitime ülkemizin önde gelen şefleri oluşturdukları demo menülerle katılarak, bu menüleri kursiyerlerle birlikte hazırladı. Programda kursiyerler ayrıca otel, yurt, yemek üretim tesislerini ziyaret ederek, Türkiye'nin mutfak ve gastronomi alanındaki tecrübesini yerinde inceleme fırsatı buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA