Türkiye Gastronomi Atlası ilk günde 5 bin adet satıldı
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Türkiye Gastronomi Atlası ilk günde 5 bin adet satıldı

Türkiye Gastronomi Atlası ilk günde 5 bin adet satıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Ketebe Yayınları'ndan çıkan şef, seyyah ve araştırmacı Ömür Akkor'un Türkiye'yi gezerek 25 yılda oluşturduğu gezi rotalarını ve lezzet noktalarını harita ve çizimleriyle anlattığı Türkiye Gastronomi Atlası kitabının ilk günde 5 bin adet satış rakamına ulaştığı belirtildi.

Ketebe Yayınları'ndan çıkan şef, seyyah ve araştırmacı Ömür Akkor'un Türkiye'yi gezerek 25 yılda oluşturduğu gezi rotalarını ve lezzet noktalarını harita ve çizimleriyle anlattığı Türkiye Gastronomi Atlası kitabının ilk günde 5 bin adet satış rakamına ulaştığı belirtildi. 

Şef Ömür Akkor'un kendi çizim, not ve haritalarından oluşan 25 yılda, 350 bin kilometre yol kat ederek hazırladığı 'Türkiye Gastronomi Atlası' kitabının ilk günde 5 bin adet satıldığı belirtildi.

Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesini ve bütün şehirlerini gezen Ömür Akkor'un kendi keşfiyle ortaya çıkardığı lezzet noktaları ve gezi rotaları, seyahat severlerin ve lezzet tutkunlarının beğenisine sunuldu. Tatile çıkacaklara yeni rotalar ve keşif noktaları sunan kitabın büyük ilgiyle karşılandığı kaydedildi.  

Ünlü Şef Ömür Akkor'un kendi çizim, not ve haritalarından oluşan 350 bin kilometre yol giderek kendi çizimleriyle hazırladığı kitapta yer alan, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden ve bütün şehirlerinden kendi keşfiyle ortaya çıkardığı lezzet noktaları ve gezi rotaları, seyahat severlerin ve lezzet tutkunlarının beğenisine sunuldu.

22 Haziran'da tanıtılan kitabın ilk bin adedinin okuyucuyla buluşmasının ardından 24 saatte 5 bin adedi seyahat severlerin ve yemek kültürüne ilgi duyan okurların arşivinde yerlerini aldı.

KİTAPTA TÜRKİYE'NİN ZENGİN MUTFAK KÜLTÜRÜ VAR

Yeni lezzet duraklarını keşfetmek isteyen lezzet tutkunları için kitaba ek olarak, yedi bölgenin ayrı ayrı haritaları da okuyucuya sunuldu. Seyahate çıkacakların kolaylıkla yanlarına alabilecekleri haritalar, Türkiye'nin zengin mutfak kültürünü gözler önüne seriyor.

Hangi ilde ne yenir, nesi meşhurdur, gezilecek yerleri ve tarihi noktaları nerelerdir, kitapta renkli ve eğlenceli çizimlerle anlatılıyor. 25 yıllık emeğin birikiminden oluşan kitapta aynı zamanda 24 saatte İstanbul'dan yola çıkarak gezilebilecek sürpriz ve lezzetli noktalar yer alıyor.

Türkiye Gastronomi Atlası aynı zamanda Anadolu'nun kültür yelpazesini de gözler önüne seriyor. Otobüs biletleriyle başlayan Ömür Akkor'un maceraları yola çıkacaklara ilham olmaya devam edecek.


Türkiye Gastronomi Atlası ilk günde 5 bin adet satıldı
Türkiye Gastronomi Atlası ilk günde 5 bin adet satıldı
Türkiye Gastronomi Atlası ilk günde 5 bin adet satıldı
Türkiye Gastronomi Atlası ilk günde 5 bin adet satıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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