Türkiye-Galler maçından notlar

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, İtalya ile oynanan müsabakaya göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, İtalya ile oynanan müsabakaya göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Şenol Güneş, İtalya karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı'nın yerine, Galler maçında Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki önemli mücadelede ay-yıldızlı ekip sahaya, kalede Uğurcan Çakır, savunmada Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Halil Dervişoğlu yer aldı.

Abdülkadir Ömür, Enes Ünal ve Rıdvan Yılmaz ise maç kadrosunda yer almayan isimler oldu.

A Milli Futbol takımına büyük destek

Türkiye ile Galler arasında oynanan karşılaşmada Bakü Olimpiyat Stadı'nın A Milli Takıma büyük bir destekle karşılandı. Ay-yıldızlı ekibin kadrosu okunurken ve maç için sahaya çıkarken tribünlerden tezahüratlar ve alkışlar yükseldi.

Pandemi tedbirleri nedeniyle 69 bin kişilik Olimpiyat Stadı'na 33 bin taraftar alındı. Tribünlerin çok büyük bölümünde Türk ve Azerbaycanlı futbolseverler yer aldı. Türk ve Azerbaycan bayrakları yan yana sallandı.

Tribünde "Tek millet iki devlet" yazılı pankart da açıldı.

Bakü Olimpiyat Stadı'nın tribünlerinde az sayıda Galler taraftarı da yer aldı.

Karşılaşma öncesinde Türk Milli marşı tribünleri dolduran taraftarlarla birlikte büyük bir coşkuyla okundu.

Maç öncesi tören yapıldı

Türkiye-Galler karşılaşması için Bakü Olimpiyat Stadı'nda kısa bir tören düzenlendi.

Saha zeminine Avrupa Şampiyonası Kupası'nın görselinin olduğu bir pankart serilirken, stat ekranlarında da 1960'dan bugüne kadar kazanılan Avrupa Şampiyonlukları'nın görüntüleri yer aldı.

George Floyd anıldı

Karşılaşma öncesinde, ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd anıldı.

İki takım oyuncuları, başlama vuruşundan önce diz çökerek ırkçılığa karşı mesaj verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever