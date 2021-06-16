Türkiye - Galler maçı nerede, neden ülkemizde değil, Türkiye'de oynanmıyor? Maç neden Azerbaycan'da? Euro 2020 turnuva ev sahipleri kimler?
Türkiye - Galler maçı bugün başlayacak. A grubunun 2. maçlarından olan Türkiye-Galler maçı bugün oynanacak. Futbol severlerin merak ettiği konuların başında Türkiye - Galler maçının neden ülkemizde oynanmadığıdır? Peki, Türkiye - Galler maçı neden Türkiye'de değil, maç neden ülkemizde oynanmıyor? Euro 2020 ev sahibi ülkeler hangileridir?
Euro 2020 A grubu ikinci maçları başladı. Bu maçlardan birisi de Türkiye - Galler maçıdır. Maç Azerbaycan Bakü'de oynanacak. Peki, Türkiye - Galler maçı neden Türkiye'de oynanmıyor, neden Azerbaycan'da? Euro 2020 ev sahibi ülkeler arasında Türkiye yok mu?
EURO 2020 EV SAHİBİ TAKIMLAR KİMLER?
Ev sahibi 11 ülke aşağıdaki gibidir:
- - Almanya
- - Azerbaycan
- - Danimarka
- - Hollanda
- - İngiltere
- - İskoçya
- - İspanya
- - İtalya
- - Macaristan
- - Romanya
- - Rusya
Euro 2020 turnuvadaki tüm maçlar bu 11 ev sahibi ülkede oynanacaktır.
TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE?
Maç bugün 16 Haziran Çarşamba saat 19:00 'da başlayacaktır. Maç, Azerbaycan Bakü'de oynanacak.
TÜRKİYE - GALLER MAÇI NEDEN TÜRKİYE'DE OYNANMIYOR?
Euro 2020'de maçlar ev sahibi ülkelerde oynanır. Bundan dolayı Türkiye-Galler maçı ülkemizde değil ev sahibi olan ülkeler arasında yer alan Azerbaycan'da oynanacaktır. Aynı şekilde ilk maç da İtalya'da oynanmıştı. Çünkü İtalya da ev sahibi ülkeler arasında yer alıyor.
EURO 2020 NEDEN 2021 YILINDA YAPILIYOR?
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, 16. Avrupa Futbol Şampiyonası olmuştur. Turnuva finalleri, 2020 yılı yazında yapılacaktı. Fakat turnuva koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi. UEFA, yaptığı açıklamada turnuvanın resmî adının ve ev sahiplerinin aynı kalacağını açıkladı.
EURO 2020'DE KAÇ TAKIM VAR?
EURO 2020'de, EURO 2016'da olduğu gibi 24 ülkenin millî takımları mücadele edecektir.