Türkiye - Galler maçı nerede, neden ülkemizde değil, Türkiye'de oynanmıyor? Maç neden Azerbaycan'da? Euro 2020 turnuva ev sahipleri kimler?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye - Galler maçı nerede, neden ülkemizde değil, Türkiye'de oynanmıyor? Maç neden Azerbaycan'da? Euro 2020 turnuva ev sahipleri kimler?

Türkiye - Galler maçı nerede, neden ülkemizde değil, Türkiye'de oynanmıyor? Maç neden Azerbaycan'da? Euro 2020 turnuva ev sahipleri kimler?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Türkiye - Galler maçı bugün başlayacak. A grubunun 2. maçlarından olan Türkiye-Galler maçı bugün oynanacak. Futbol severlerin merak ettiği konuların başında Türkiye - Galler maçının neden ülkemizde oynanmadığıdır? Peki, Türkiye - Galler maçı neden Türkiye'de değil, maç neden ülkemizde oynanmıyor? Euro 2020 ev sahibi ülkeler hangileridir?

Euro 2020 A grubu ikinci maçları başladı. Bu maçlardan birisi de Türkiye - Galler maçıdır. Maç Azerbaycan Bakü'de oynanacak. Peki, Türkiye - Galler maçı neden Türkiye'de oynanmıyor, neden Azerbaycan'da? Euro 2020 ev sahibi ülkeler arasında Türkiye yok mu?

EURO 2020 EV SAHİBİ TAKIMLAR KİMLER?

Ev sahibi 11 ülke aşağıdaki gibidir:

  1. - Almanya
  2. - Azerbaycan
  3. - Danimarka
  4. - Hollanda
  5. - İngiltere
  6. - İskoçya
  7. - İspanya
  8. - İtalya
  9. - Macaristan
  10. - Romanya
  11. - Rusya

Euro 2020 turnuvadaki tüm maçlar bu 11 ev sahibi ülkede oynanacaktır.

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE?

Maç bugün 16 Haziran Çarşamba saat 19:00 'da başlayacaktır. Maç, Azerbaycan Bakü'de oynanacak.

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NEDEN TÜRKİYE'DE OYNANMIYOR?

Euro 2020'de maçlar ev sahibi ülkelerde oynanır. Bundan dolayı Türkiye-Galler maçı ülkemizde değil ev sahibi olan ülkeler arasında yer alan Azerbaycan'da oynanacaktır. Aynı şekilde ilk maç da İtalya'da oynanmıştı. Çünkü İtalya da ev sahibi ülkeler arasında yer alıyor.

EURO 2020 NEDEN 2021 YILINDA YAPILIYOR?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, 16. Avrupa Futbol Şampiyonası olmuştur. Turnuva finalleri, 2020 yılı yazında yapılacaktı. Fakat turnuva koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi. UEFA, yaptığı açıklamada turnuvanın resmî adının ve ev sahiplerinin aynı kalacağını açıkladı.

EURO 2020'DE KAÇ TAKIM VAR?

EURO 2020'de, EURO 2016'da olduğu gibi 24 ülkenin millî takımları mücadele edecektir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Merve Dizdar Hande Ataizi İbrahim Tatlıses
Spor Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye - Galler maçı nerede, neden ülkemizde değil, Türkiye'de oynanmıyor? Maç neden Azerbaycan'da? Euro 2020 turnuva ev sahipleri kimler? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 14:55:46. #1.16#

title