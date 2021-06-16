Türkiye - Galler maçı nerede, neden ülkemizde değil, Türkiye'de oynanmıyor? Maç neden Azerbaycan'da? Euro 2020 turnuva ev sahipleri kimler?

Türkiye - Galler maçı bugün başlayacak. A grubunun 2. maçlarından olan Türkiye-Galler maçı bugün oynanacak. Futbol severlerin merak ettiği konuların başında Türkiye - Galler maçının neden ülkemizde oynanmadığıdır? Peki, Türkiye - Galler maçı neden Türkiye'de değil, maç neden ülkemizde oynanmıyor? Euro 2020 ev sahibi ülkeler hangileridir?