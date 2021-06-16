Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye – Galler maçı hangi kanalda?
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Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye – Galler maçı hangi kanalda?

Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye – Galler maçı hangi kanalda?
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EURO 2020 tüm heyecanıyla devam ederken, Türkiye - Galler maçı için geri sayım başladı. A Milli Takım, İtalya yenilgisinin ardından Galler'le karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye – Galler maçı hangi kanalda?

EURO 2020 tüm heyecanıyla devam ederken, Türkiye - Galler maçı için geri sayım başladı. A Milli Takım, İtalya yenilgisinin ardından Galler'le karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye – Galler maçı hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde…

TÜRKİYE- GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek. A Grubu 2. maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.

TÜRKİYE- GALLER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye - Galler maçı bugün Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz.

GALLER: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Morrell, Ramsey, Bale, James, Moore

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