Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye – Galler maçı hangi kanalda?

EURO 2020 tüm heyecanıyla devam ederken, Türkiye - Galler maçı için geri sayım başladı. A Milli Takım, İtalya yenilgisinin ardından Galler'le karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye – Galler maçı hangi kanalda?