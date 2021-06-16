Türkiye - Galler ilk 11 maç kadrosu açıklandı mı? Euro 2020 Türkiye muhtemel 11 kadroda hangi futbolcular var?
Euro 2020 bugün Türkiye - Galler maçı ile başlıyor. Maçın ilk 11 kadrosunda kimler olacak merak edildi. Burak Yılmaz ilk 11'de var mı? Burak Yılmaz oyunda olacak mı? Türkiye Galler muhtemel 11 açıklandı mı? İlk 11 de kimler var? Euro 2020 Türkiye-Galler ilk 11!
Türkiye ve Galler maçı bugün oynanacak. Maçın başlamasına saatler kaldı. Maçın kadrosu kimler oldu merak edildi. Maç kadrosunda kimler var? İşte muhtemel ilk 11...
TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN?
Euro 2020 Türkiye-Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü (bugün) saat 19:00 'da başlayacaktır. Maç TRT 1 ekranlarında naklen yayınlanacak.
TÜRKİYE-GALLER MAÇI İLK 11 LER AÇIKLANDI MI?
Maçın ilk 11 kadrosu henüz açıklanmadı. Fakat muhtemel 11'leri sizler için yazalım.
Türkiye Muhtemel 11:
Uğurcan
Zeki
Kaan
Çağlar
Umut
Okay
Ozan
Hakan Çalhanoğlu
Cengiz Ünder
Kenan
Burak Yılmaz
Galler Muhtemel 11:
Ward
Roberts
Mepham
Rodon
Davies
Morrell
Allen
Bale
Ramsey
James
Moore