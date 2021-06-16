Türkiye - Galler ilk 11 maç kadrosu açıklandı mı? Euro 2020 Türkiye muhtemel 11 kadroda hangi futbolcular var?

Euro 2020 bugün Türkiye - Galler maçı ile başlıyor. Maçın ilk 11 kadrosunda kimler olacak merak edildi. Burak Yılmaz ilk 11'de var mı? Burak Yılmaz oyunda olacak mı? Türkiye Galler muhtemel 11 açıklandı mı? İlk 11 de kimler var? Euro 2020 Türkiye-Galler ilk 11!