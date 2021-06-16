Türkiye - Galler EURO 2020 maçı ne zaman? Türkiye - Galler maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye - Galler muhtemel 11'ler!

EURO 2020 macerasına 3-0'lık İtalya mağlubiyetiyle başlayan Türk Milli Takımı, Galler karşısında moral peşinde. Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın yer aldığı Türk Milli Takımı, Gareth Bale, Aaron Ramsey, Daniel James gibi oyuncuların yer aldığı Galler ile karşı karşıya geliyor. Peki, Türkiye - Galler EURO 2020 maçı ne zaman? Türkiye - Galler maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye - Galler maçı muhtemel 11'ler!

EURO 2020 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. A Grubu ikinci maçında Türkiye ile Galler arasında oynanacak maç Türk Milli Takımı'nın EURO 2020'de devam edebilmesi için hayati bir önem taşıyor. Peki, Türkiye - Galler EURO 2020 maçı ne zaman? Türkiye - Galler maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye - Galler maçı muhtemel 11'ler!

TÜRKİYE - GALLER EURO 2020 MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - Galler EURO 2020 A Grubu ikinci maçı 16 Haziran 2021 Çarşamba günü komşu ülke Azerbaycan'da yer alan Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı yaklaşık 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor.

TÜRKİYE - GALLER EURO 2020 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Artur Dias'ın yöneteceği Türkiye - Galler EURO 2020 A Grubu ikinci maçı Türkiye saati ile 19:00'dan itibaren TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - GALLER MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

Her iki takımda da maç öncesinde cezalı ve sakat bulunmamakta. Bu kritik maç öncesi Şenol Güneş ve Ryan Giggs'in tercihleri ise şu şekilde;

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan Ayhan, Çağlar, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Morrell (Ampadu), Allen, Ramsey, James, Bale, Moore

2 OYUNCUMUZ SINIRDA

Türkiye'de İtalya maçını sarı kart ile tamamlayan Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu Galler maçında sarı kart görmesi halinde 20 Haziran'da oynanacak olan A Grubu son maçında İsviçre'ye karşı cezalı duruma düşüp, forma giyemeyecekler.

A GRUBU PUAN DURUMU