Türkiye-Galler

A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Bakü OlimpiyatHakemler: Artur Dias, Rui Tavares, Paulo Soares (Portekiz)Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş,...