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Türkiye-Galler

Türkiye-Galler
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Bakü OlimpiyatHakemler: Artur Dias, Rui Tavares, Paulo Soares (Portekiz)Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş,...

A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Bakü Olimpiyat

Hakemler: Artur Dias, Rui Tavares, Paulo Soares (Portekiz)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

Galler: Ward, Connor Roberts, Mepham, Rodon, Ben Davies, Morrell, Allen, Bale, Ramsey, James, Moore

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

A Milli Futbol Takımı Galler karşısında sahaya Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak 11'i ile çıkacak.
A Milli Futbol Takımı Galler karşısında sahaya Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak 11'i ile çıkacak.
İstanbul değil Bakü! A Millilerin Galler maçı öncesi sokaklar şölen yerine döndü
İstanbul değil Bakü! A Millilerin Galler maçı öncesi sokaklar şölen yerine döndü
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