Türkiye, G20'de ikinci çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine oranla ekonomisi en fazla küçülen ülke

Türkiye, G20'de ikinci çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine oranla ekonomisi en fazla küçülen ülke

Türkiye, G20 içinde bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla ekonomisi en fazla küçülen ülke.

12.09.2019 17:00
Türkiye, G20'de ikinci çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine oranla ekonomisi en fazla küçülen ülke

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından bugün yayımlanan bir rapora göre, Türkiye bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla ekonomisi en fazla küçülen ülke oldu.


Rapora göre, Türkiye'nin Gayri Safi Milli Yurt İç Hasılası (GSMYİH), bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın ikinci çeyreğine oranla yüzde 1,4 geriledi. G20 içinde ikinci çeyrekte Türkiye ile birlikte İtalya'nın ekonomisi de yüzde 0,1 daraldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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