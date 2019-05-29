Türkiye G20'de bu yılın ilk çeyreğinde ithalatı en fazla artan ülke

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) göre, G20 ülkeleri içinde bu yılın ilk üç ayında bir önceki çeyreğe oranla ithalatı en fazla artan ülke Türkiye oldu.

OECD, G20 ülkeleri için 2019 yılı ilk çeyrek uluslararası ticaret rakamlarını yayınladı. Buna göre, dünya ticaretini yavaşlatan ABD ve Çin arasındaki gerilim en fazla Asya ülkelerini vurdu. Euronews.com'da Görüntüle