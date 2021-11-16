Türkiye G grubu puan durumu! FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri A-B-C-D-E-F-G-H-I-J tüm grupların puan durumları kaçtır? Türkiye'nin puanı kaç?

2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri (UEFA), ile 2022 FIFA Dünya Kupasına katılacak 13 Avrupa takımı belirlenecektir. Elemelerde 55 takım 10 farklı gruba yerleştirilecek ve grup birincileri ile play-off sonunda 3 takım daha finallere katılım hakkı elde edecektir. Peki, Fıfa 2022 Dünya Kupası elemeleri G grubu puan durumu! A-B-C-D-E-F-G-H-I-J tüm grupların puan durumları kaçtır? Türkiye'nin puanı kaç?

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİNDE KAÇ GRUP VAR KAÇ TAKIM VAR?

FIFA 2022 Dünya Kupası elemelerinde toplam 10 grup ve 55 takım yer alıyor. Bazı gruplar 5 takımlık bazıları ise 6 takımlıktır. Bu takımlardan 1. olanlar doğrudan dünya kupasına katılacak. İkinci olanlar ve UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nden gelen 2 takımla birlikte toplam 12 takım playoff'da mücadele edecek.

Şimdi tüm grupları ve puan durumlarını yazalım.

A GRUBU PUAN DURUMU (FIFA 2022 AVRUPA GRUP ELEMELERİ)

Sırbistan : 20 puanda Portekiz : 17 puanda İrlanda : 9 puanda Lüksemburg : 9 puanda Azerbaycan : 1 puanda

B GRUBU PUAN DURUMU (FIFA 2022 AVRUPA GRUP ELEMELERİ)

İspanya : 19 puanda İsveç : 15 puanda Yunanistan : 10 puanda Gürcistan : 7 puanda Kosaca : 5 puanda

C GRUBU PUAN DURUMU (FIFA 2022 AVRUPA GRUP ELEMELERİ)

İsviçre : 18 puanda İtalya : 16 puanda Kuzey İrlanda : 9 puanda Bulgaristan : 8 puanda Litvanya : 3 puanda

D GRUBU PUAN DURUMU (FIFA 2022 AVRUPA GRUP ELEMELERİ)

Fransa : 15 puanda Finlandiya : 11 puanda Ukrayna : 9 puanda Bosna Hersek : 7 puanda Kazakistan : 3 puanda

E GRUBU PUAN DURUMU (FIFA 2022 AVRUPA GRUP ELEMELERİ)

Belçika : 19 puanda Galler : 14 puanda Çek Cumhuriyeti : 11 puanda Estonya : 4 puanda Beyaz Rusya : 3 puanda

F GRUBU PUAN DURUMU (FIFA 2022 AVRUPA GRUP ELEMELERİ)

Danimarka : 27 puanda İskoçya : 23 puanda İsrail : 16 puanda Avusturya : 16 puanda Faroe Adaları : 4 puanda Moldova : 1 puanda

G GRUBU PUAN DURUMU (FIFA 2022 AVRUPA GRUP ELEMELERİ)

Hollanda : 20 puanda Türkiye : 18 puanda Norveç : 18 puanda Karadağ : 12 puanda Letonya : 6 puanda Cebelitarık : 0 puanda

H GRUBU PUAN DURUMU (FIFA 2022 AVRUPA GRUP ELEMELERİ)

Hırvatistan : 23 puanda Rusya : 22 puanda Slovakya : 14 puanda Slovenya : 14 puanda Güney Kıbrıs : 5 puanda Malta : 5 puanda

I GRUBU PUAN DURUMU (FIFA 2022 AVRUPA GRUP ELEMELERİ)

İngiltere : 26 puanda Polonya : 20 puanda Arnavutluk : 18 puanda Macaristan : 17 puanda Andorra : 6 puanda San Marino : 0 puanda

J GRUBU PUAN DURUMU (FIFA 2022 AVRUPA GRUP ELEMELERİ)

Almanya : 27 puanda Kuzey Makedonya : 18 puanda Romanya : 17 puanda Ermenistan : 12 puanda İzlanda : 9 puanda Lihtenştayn : 1 puanda

TÜRKİYE KAÇ PUANDA?

Şuanda Milli takımımız 18 puanla 2. sırada yer alıyor. Eğer bugünkü maçı kazanırsak 21 puana çıkacağız ve eğer Norveç de Hollanda'yı yenerse averaj farkı ile lider bitirme şansımız olabilir.

TÜRKİYE GRUPTA 1. SIRADA OLABİLİR Mİ? LİDER OLABİLİR MİYİZ?

Evet olabilir. Karadağ'ı yenersek ve Norveç de Hollanda'yı yenerse bu durumda grubu 1. sırada tamamlayıp doğrudan Dünya Kupasına katılmaya hak kazanacağız. Tabi averajımızın da Norveç'ten fazla olması lazım. Şuanda +1 averaj fazlayız.

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