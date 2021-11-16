Türkiye G grubu puan durumu! FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri A-B-C-D-E-F-G-H-I-J tüm grupların puan durumları kaçtır? Türkiye'nin puanı kaç?
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa grup eleme maçları bitmeden önce gruplardaki son puan durumları merak edildi. A Milli takımımız G grubunda yer alıyor. G grubu puan durumu ile birlikte tüm grupların puan durumlarını sizlere aktaracağız. Peki, FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri G grubu puan durumu! A-B-C-D-E-F-G-H-I-J grubu puan durumları kaçtır? Türkiye'nin puanı kaç? İşte bilgiler...
2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri (UEFA), ile 2022 FIFA Dünya Kupasına katılacak 13 Avrupa takımı belirlenecektir. Elemelerde 55 takım 10 farklı gruba yerleştirilecek ve grup birincileri ile play-off sonunda 3 takım daha finallere katılım hakkı elde edecektir. Peki, Fıfa 2022 Dünya Kupası elemeleri G grubu puan durumu! A-B-C-D-E-F-G-H-I-J tüm grupların puan durumları kaçtır? Türkiye'nin puanı kaç?
FIFA 2022 Dünya Kupası elemelerinde toplam 10 grup ve 55 takım yer alıyor. Bazı gruplar 5 takımlık bazıları ise 6 takımlıktır. Bu takımlardan 1. olanlar doğrudan dünya kupasına katılacak. İkinci olanlar ve UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nden gelen 2 takımla birlikte toplam 12 takım playoff'da mücadele edecek.
Şimdi tüm grupları ve puan durumlarını yazalım.
- Sırbistan : 20 puanda
- Portekiz : 17 puanda
- İrlanda : 9 puanda
- Lüksemburg : 9 puanda
- Azerbaycan : 1 puanda
- İspanya : 19 puanda
- İsveç : 15 puanda
- Yunanistan : 10 puanda
- Gürcistan : 7 puanda
- Kosaca : 5 puanda
- İsviçre : 18 puanda
- İtalya : 16 puanda
- Kuzey İrlanda : 9 puanda
- Bulgaristan : 8 puanda
- Litvanya : 3 puanda
- Fransa : 15 puanda
- Finlandiya : 11 puanda
- Ukrayna : 9 puanda
- Bosna Hersek : 7 puanda
- Kazakistan : 3 puanda
- Belçika : 19 puanda
- Galler : 14 puanda
- Çek Cumhuriyeti : 11 puanda
- Estonya : 4 puanda
- Beyaz Rusya : 3 puanda
- Danimarka : 27 puanda
- İskoçya : 23 puanda
- İsrail : 16 puanda
- Avusturya : 16 puanda
- Faroe Adaları : 4 puanda
- Moldova : 1 puanda
- Hollanda : 20 puanda
- Türkiye : 18 puanda
- Norveç : 18 puanda
- Karadağ : 12 puanda
- Letonya : 6 puanda
- Cebelitarık : 0 puanda
- Hırvatistan : 23 puanda
- Rusya : 22 puanda
- Slovakya : 14 puanda
- Slovenya : 14 puanda
- Güney Kıbrıs : 5 puanda
- Malta : 5 puanda
- İngiltere : 26 puanda
- Polonya : 20 puanda
- Arnavutluk : 18 puanda
- Macaristan : 17 puanda
- Andorra : 6 puanda
- San Marino : 0 puanda
- Almanya : 27 puanda
- Kuzey Makedonya : 18 puanda
- Romanya : 17 puanda
- Ermenistan : 12 puanda
- İzlanda : 9 puanda
- Lihtenştayn : 1 puanda
Şuanda Milli takımımız 18 puanla 2. sırada yer alıyor. Eğer bugünkü maçı kazanırsak 21 puana çıkacağız ve eğer Norveç de Hollanda'yı yenerse averaj farkı ile lider bitirme şansımız olabilir.
Evet olabilir. Karadağ'ı yenersek ve Norveç de Hollanda'yı yenerse bu durumda grubu 1. sırada tamamlayıp doğrudan Dünya Kupasına katılmaya hak kazanacağız. Tabi averajımızın da Norveç'ten fazla olması lazım. Şuanda +1 averaj fazlayız.
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