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Türkiye Futbol Vakfından TFF Başkanı Özdemir'e ziyaret

Türkiye Futbol Vakfı (TFV) Başkanı Engin Verel ve vakfın yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

05.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:04
Türkiye Futbol Vakfından TFF Başkanı Özdemir'e ziyaret

Vakfı (TFV) Başkanı Engin Verel ve vakfın yönetim kurulu üyeleri, (TFF) Başkanı 'i ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Riva'daki federasyonun idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, TFF'nin yönetim kurulu üyesi Selim Soydan ve genel sekreteri Kadir Kardaş'ın da hazır bulunduğu kaydedildi.

Ziyarette Nihat Özdemir'in, Engin Verel ve TFV yöneticilerine A Milli Takım forması hediye ettiği bildirildi.

Kaynak: AA
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