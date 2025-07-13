Türkiye Futbol Süper Ligi'nde "Bir sezonda en fazla gol atma" rekorunun sahibi Tanju Çolak, bu rekoru kırdığı 1987-1988 sezonunda kaç gol atmıştır?

Türkiye Futbol Süper Ligi'nde 'Bir sezonda en fazla gol atma' rekorunun sahibi Tanju Çolak, bu rekoru kırdığı 1987-1988 sezonunda kaç gol atmıştır?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Türkiye Futbol Süper Ligi'nde "Bir sezonda en fazla gol atma" rekorunun sahibi Tanju Çolak, bu rekoru kırdığı 1987-1988 sezonunda kaç gol atmıştır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Türkiye Futbol Süper Ligi'nde "Bir sezonda en fazla gol atma" rekorunun sahibi Tanju Çolak, bu rekoru kırdığı 1987-1988 sezonunda kaç gol atmıştır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkiye Futbol Süper Ligi'nde "Bir sezonda en fazla gol atma" rekorunun sahibi Tanju Çolak, bu rekoru kırdığı 1987-1988 sezonunda kaç gol atmıştır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Türkiye Futbol Süper Ligi'nde "Bir sezonda en fazla gol atma" rekorunun sahibi Tanju Çolak, bu rekoru kırdığı 1987-1988 sezonunda kaç gol atmıştır? sorusu cevabı nedir?

TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ'NDE "BİR SEZONDA EN FAZLA GOL ATMA" REKORUNUN SAHİBİ TANJU ÇOLAK, BU REKORU KIRDIĞI 1987-1988 SEZONUNDA KAÇ GOL ATMIŞTIR?

A: 39

B: 44

C: 49

D: 54

Cevap:A

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Erdoğan'ın tarihi konuşması dünya basınında: Acı bir dönemin sonu

Erdoğan'ın tarihi sözleri dünya basınında böyle yankılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silah yakma sonrası gözler PKK'nın üzerinde! 11 terör kampı boşaltılacak

Silahlar yakıldı, gözler şimdi PKK'nın atacağı yeni adımda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.