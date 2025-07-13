ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkiye Futbol Süper Ligi'nde "Bir sezonda en fazla gol atma" rekorunun sahibi Tanju Çolak, bu rekoru kırdığı 1987-1988 sezonunda kaç gol atmıştır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Türkiye Futbol Süper Ligi'nde "Bir sezonda en fazla gol atma" rekorunun sahibi Tanju Çolak, bu rekoru kırdığı 1987-1988 sezonunda kaç gol atmıştır? sorusu cevabı nedir?

TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ'NDE "BİR SEZONDA EN FAZLA GOL ATMA" REKORUNUN SAHİBİ TANJU ÇOLAK, BU REKORU KIRDIĞI 1987-1988 SEZONUNDA KAÇ GOL ATMIŞTIR?

A: 39

B: 44

C: 49

D: 54

Cevap:A