Türkiye futbol liginin gol kralları Galatasaray ve Fenerbahçe'den çıkıyor

Türkiye futbol liginin gol kralları Galatasaray ve Fenerbahçe'den çıkıyor

Türkiye futbol liginin başlangıcı olarak 1959 kabul edilirken bu yıldan itibaren gol kralları büyük oranda Galatasaray ve Fenerbahçe’den çıktı. Sarı-Kırmızılılar bu dönemde 17 kez gol kralı çıkarırken 15 gol kralı da Fenerbahçe oyuncu oldu.

Türkiye futbol liginin gol kralları Galatasaray ve Fenerbahçe'den çıkıyor

Galatasaray 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonunu şampiyon olarak tamamlarken gol kralı da 30 golle Sarı-Kırmızılı ekipten Mbaye Diagne oldu. Senegalli oyuncu sezona Kasımpaşa'da başlamış; ikinci devre Galatasaray'a geçmişti.

Türkiye futbol liginin başlangıcı 1959 kabul edilirken bu yıldan itibaren gol kralları büyük oranda Galatasaray ve Fenerbahçe'den çıktı. Sarı-Kırmızılılar bu dönemde 17 kez gol kralı çıkarırken 15 gol kralı da Fenerbahçe'den çıktı. Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor ise 4 sezon gol kralı çıkardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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