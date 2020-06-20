Türkiye Futbol Federasyonundan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Yapılan kontroller sonucunda Kovid-19 testleri pozitif çıkan Akhisarspor Kulübü teknik direktörü Yılmaz Vural, teknik ekip, futbolcular ile personellere ve Akhisarspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA