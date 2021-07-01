TFF, 2021-2022 sezonunda müsabakalarda stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci...
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TFF, 2021-2022 sezonunda müsabakalarda stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci...

TFF, 2021-2022 sezonunda müsabakalarda stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci...
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

TFF, 2021-2022 sezonunda müsabakalarda stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verdi.

TFF, 2021-2022 sezonunda müsabakalarda stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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