TFF, 2021-2022 sezonunda müsabakalarda stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci...
TFF, 2021-2022 sezonunda müsabakalarda stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verdi.
TFF, 2021-2022 sezonunda müsabakalarda stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul