Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz Salı günü yapılacak
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Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz Salı günü yapılacak

Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz Salı günü yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon fikstür çekim tarihleri belli oldu.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon fikstür çekim tarihleri belli oldu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre 13 Temmuz'da Süper Lig, 14 Temmuz'da da TFF 1. Lig'in yeni sezon planlaması belli olacak.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekim tarihleri belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz Salı günü saat 19.00'da, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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