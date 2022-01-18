Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun kalan haftalarının "Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatılmasını kararlaştırdı.
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun kalan haftalarının "Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatılmasını kararlaştırdı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun kalan haftalarının "Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatılmasını kararlaştırdı.
AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri