Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Trabzonspor oyuncusu Tymoteusz Puchacz'a...
AA - Ercan Doğan - Spor
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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Trabzonspor oyuncusu Tymoteusz Puchacz'a ikişer maç men cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Trabzonspor oyuncusu Tymoteusz Puchacz'a ikişer maç men cezası verdi.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
AA / Ercan Doğan - Spor