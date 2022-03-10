Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Trabzonspor oyuncusu Tymoteusz Puchacz'a... - Haberler

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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Trabzonspor oyuncusu Tymoteusz Puchacz'a...

AA - Ercan Doğan - Spor
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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Trabzonspor oyuncusu Tymoteusz Puchacz'a...

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Trabzonspor oyuncusu Tymoteusz Puchacz'a ikişer maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Trabzonspor oyuncusu Tymoteusz Puchacz'a ikişer maç men cezası verdi.

AA / Ercan Doğan - Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor, Spor, Haberler

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