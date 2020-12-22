Türkiye Futbol Federasyonu, Özkan Sümer için başsağlığı mesajı yayımladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye Futbol Federasyonu, Özkan Sümer için başsağlığı mesajı yayımladı

22.12.2020 09:29 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:32
Türkiye Futbol Federasyonu, Özkan Sümer için başsağlığı mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu sabah vefat eden Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu sabah vefat eden Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan başsağlığı mesajında, "Türk futbolunun efsane ismi, A Milli Takımımızı bir dönem çalıştıran, Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." denildi.

Özkan Sümer'in bordo-mavili takımda futbol oynadığını ve uzun yıllar teknik direktör olarak çalıştığı belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Bir çok kademede hizmet verdiği Trabzonspor Kulübünün başkanlığını da yapan tecrübeli futbol adamı, 1980-1981 yılları arasında A Milli Takımımızın teknik direktörlüğü görevinde de bulundu. Trabzonspor'un yanı sıra bir çok takımda da görev alan Sümer, eğitimci kimliği ile futbolumuza çok sayıda ismi kazandırdı. TÜFAD Onursal Başkanı da olan Sümer, Türk futboluna unutulmaz katkılar sağladı. Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Hulusi Akar Özlem Zengin Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Ümit Şamiloğlu Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Bakan İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye Futbol Federasyonu, Özkan Sümer için başsağlığı mesajı yayımladı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 09:32:55. #1.15#
title