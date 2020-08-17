Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu 1 Eylül'de yapılacak
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Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu 1 Eylül'de yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu, 1 Eylül'de Ankara'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu 1 Eylül'de yapılacak
17.08.2020 10:12 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:17

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu, 1 Eylül'de Ankara'da yapılacak. Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 2 Eylül'de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantı çoğunluk aranmaksızın 9 Eylül'de düzenlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesi hükmü gereğince 01.06.2019 - 31.05.2020 dönemi ile ilgili olarak Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündem maddeleri ile toplantıya çağrılmasına, toplantı çağrı kararının ulusal günlük 1 gazete ile TFF internet sitesinden ilanına, toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, toplantının 01.09.2020 günü saat 10.30'da, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, 02.09.2020 günü saat 10.30'da, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantının, çoğunluk aranmaksızın 09.09.2020 tarihinde aynı saatte Ankara JW Marriott Oteli salonlarında yapılmasına, Genel Kurul işlemlerinin Kanun ve Statü hükümlerine uygun olarak ikmaline Türkiye Futbol Federasyonu'nun 29.07.2020 tarih ve 44 sayılı toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir. Delegelerin toplantıya katılmaları önemle ilan olunur "denildi.

OLAĞAN GENEL KURULUNUN GÜNDEMİN İSE ŞU MADDELER BULUNUYOR:

1. Toplantı çoğunluğunun tutanakla tespiti,

2. Toplantının açılışı,

3. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu, (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Üye Seçimi)

4. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu,

5. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,

6. Başkanın sunuşu,

7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması,

8. Genel Kurul'da Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi,

9. 01.06.2019-31.05.2020 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançosunun okunması,

10. Genel Kurul'da okunan 01.06.2019-31.05.2020 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançosunun görüşülmesi,

11. Denetleme Kurulu Raporu'nun okunması,

12. Genel Kurul'da okunan Denetleme Kurulu Raporu'nun görüşülmesi,

13. Uluslararası Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'a sunumu,

14. TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun 01.06.2019-31.05.2020 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,

15. Denetleme Kurulu'nun 01.06.2019-31.05.2020 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,

16. 01.06.2020-31.05.2021 dönemi Bütçe Tasarısı ile Talimatı ve Bütçe Uygulama Esaslarının görüşülmesi ve kabulü veya reddi hakkında oylama yapılması,

17. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

18. Yönetim Kuruluna Taşınmaz Alımı ve Satımı, Ayni Haklar Tesisi İçin Yetki Verilmesi Hususunun Karara Bağlanması,

19. TFF Statüsü'nde değişiklik yapılmasının görüşülerek kabulü veya reddi,

20. Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 69. maddesi gereğince üyelik aidatının belirlenmesi,

21. Dilekler, Kapanış.

(İHA)

Kaynak: İHA

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