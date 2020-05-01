Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.