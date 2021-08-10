Türkiye Futbol Federasyonu, Kovid-19 aşılarını tamamlayan ve maçtan önce yaptıkları PCR testi negatif çıkan taraftarların yeni sezonda maçları...
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Türkiye Futbol Federasyonu, Kovid-19 aşılarını tamamlayan ve maçtan önce yaptıkları PCR testi negatif çıkan taraftarların yeni sezonda maçları...

Türkiye Futbol Federasyonu, Kovid-19 aşılarını tamamlayan ve maçtan önce yaptıkları PCR testi negatif çıkan taraftarların yeni sezonda maçları...
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Kovid-19 aşılarını tamamlayan ve maçtan önce yaptıkları PCR testi negatif çıkan taraftarların yeni sezonda maçları tribünden izleyebileceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kovid-19 aşılarını tamamlayan ve maçtan önce yaptıkları PCR testi negatif çıkan taraftarların yeni sezonda maçları tribünden izleyebileceğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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Türkiye Futbol Federasyonu, Kovid-19 aşılarını tamamlayan ve maçtan önce yaptıkları PCR testi negatif çıkan taraftarların yeni sezonda maçları... - Haberler Spor
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