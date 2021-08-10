Türkiye Futbol Federasyonu, Kovid-19 aşılarını tamamlayan ve maçtan önce yaptıkları PCR testi negatif çıkan taraftarların yeni sezonda maçları...
Türkiye Futbol Federasyonu, Kovid-19 aşılarını tamamlayan ve maçtan önce yaptıkları PCR testi negatif çıkan taraftarların yeni sezonda maçları tribünden izleyebileceğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Kovid-19 aşılarını tamamlayan ve maçtan önce yaptıkları PCR testi negatif çıkan taraftarların yeni sezonda maçları tribünden izleyebileceğini açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever