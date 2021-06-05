Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor'un yeni başkanı Fatih Özgökçen'i kutladı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor'un yeni başkanı Fatih Özgökçen'i kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor'un yeni başkanı Fatih Özgökçen'i kutladı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Konyaspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Fatih Özgökçen'i tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Konyaspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Fatih Özgökçen'i tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında, "Konyaspor Kulübünün bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Fatih Özgökçen ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor'un yeni başkanı Fatih Özgökçen'i kutladı - Haberler Spor
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