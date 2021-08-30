Türkiye Futbol Federasyonu: "İngiltere'nin, Covid 19 nedeniyle açıkladığı kırmızı listesinde yer alan ülkelerin milli futbolcularıyla ilgili aldığı...
Türkiye Futbol Federasyonu: "İngiltere'nin, Covid 19 nedeniyle açıkladığı kırmızı listesinde yer alan ülkelerin milli futbolcularıyla ilgili aldığı karardan etkilenen oyuncularımız için temaslar devam ediyor.
Türkiye Futbol Federasyonu: "İngiltere'nin, Covid 19 nedeniyle açıkladığı kırmızı listesinde yer alan ülkelerin milli futbolcularıyla ilgili aldığı karardan etkilenen oyuncularımız için temaslar devam ediyor." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı