Türkiye Futbol Federasyonu Ignace Molnar'ı andı
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Türkiye Futbol Federasyonu Ignace Molnar'ı andı

09.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:16
Türkiye Futbol Federasyonu Ignace Molnar'ı andı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski A Milli Takım Teknik Direktörü Ignace Molnar'ın vefatının 35. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski A Milli Takım Teknik Direktörü Ignace Molnar'ın vefatının 35. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vefatının 35. yılında eski teknik direktörlerimizden Ignace Molnar'ı saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Macar teknik adam, 1948 ve 1960 yıllarında ay-yıldızlı takımın başında görev yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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